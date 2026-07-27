Haberler

Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah’ı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah'ı transfer etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "NBA, G League ve EuroLeague deneyimleri bulunan, geçtiğimiz sezon ligimizde Onvo Büyükçekmece formasıyla 10,6 sayı ve 9 ribaunt ortalamaları yakalayan Ganalı pivot Nathan Mensah, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.

Kaynak: AA
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı

Dev marka sessiz sedasız çöktü! 136 restoranın tamamı tarih oldu
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

Abonelik sistemi başlatmıştı: Gülben Ergen'in bir günlük geliri dikkat çekti

Abonelik sistemi kazandırdı: Gülben Ergen'in günlük gelirine bakın
Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro değerinde malikane satın aldı

Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro'luk malikane aldı