Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah’ı kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "NBA, G League ve EuroLeague deneyimleri bulunan, geçtiğimiz sezon ligimizde Onvo Büyükçekmece formasıyla 10,6 sayı ve 9 ribaunt ortalamaları yakalayan Ganalı pivot Nathan Mensah, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.

Kaynak: AA