Aliağa Petkimspor, Dorukhan Engindeniz ile tekrar anlaştı - Haberler

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Aliağa Petkimspor, Dorukhan Engindeniz ile tekrar anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aliağa Petkimspor, Dorukhan Engindeniz ile tekrar anlaştı

Daha önce iç transferde Nusret Yıldırım ile anlaşan ING Basketbol Süper Ligi'nin İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz ile anlaştı.

Daha önce iç transferde Nusret Yıldırım ile anlaşan ING Basketbol Süper Ligi'nin İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz ile anlaştı.

Gelecek sezon için daha iddialı bir kadro kurmaya hedefleyen Aliağa Petkimspor, dış transferde Gaziantep Basketbol'dan İsmail Cem Ulusoy ve iç transferde kaptan Nusret Yıldırım ile anlaşırken, son olarak eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz kadrosuna dahil etti. 2020-2021 sezonunda Aliağa Petkimspor'da oynayan 29 yaşındaki Dorukhan Engindeniz, geçen sezon Türk Telekom'da 2.9 sayı, 0.7 ribaund, 0.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nusret Yıldırım basketbol Aliağa İzmir Spor Haberler

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