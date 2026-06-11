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Aliağa Petkimspor'da 4 ayrılık

Aliağa Petkimspor'da 4 ayrılık
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Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, İzmir temsilcisi bu kapsamda Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Yunus Emre Sonsırma,Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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