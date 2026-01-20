Haberler

Aliağa Petkimspor'un konuğu Sassari

Aliağa Petkimspor'un konuğu Sassari
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda lider konumda bulunan Aliağa Petkimspor, yarın evinde İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak. İzmir ekibinin rakibini yenmesi halinde çeyrek finale yükselmesi büyük ölçüde garantilenecek.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çıktığı 3 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor yarın 4'üncü hafta mücadelesinde evinde İtalya temsilcisi Dinamo Sassari ile karşı karşıya gelecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maçın biletleri 50 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibi rakibini yenmesi halinde büyük ölçüde ilk 2'yi garantileyip 2 maç kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Petkimspor ilk maçta İtalya'da Dinamo Sassari'yi 76-72 mağlup etmişti. Aliağa ekibi Europe Cup'ın güç sıralamasında İspanyol ekipleri Bilbao Basket ve UCAM Murcia'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu