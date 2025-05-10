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Aliağa Petkimspor Deplasmanda Yalovaspor ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor Deplasmanda Yalovaspor ile Karşılaşıyor
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BASKETBOL Süper Ligi'nde son 2 hafta öncesi Play-In hesapları yapan Aliağa Petkimspor, yarın Yalovaspor ile kritik bir maça çıkacak. Rakibini yenmesi halinde Play-In umutlarını artıracak.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 2 kritik galibiyetle hem son 2 hafta öncesi rahatlayan hem de Play-In oynama hesapları yapmaya başlayan Aliağa Petkimspor yarın sezonun son deplasman maçında Yalovaspor'a konuk olacak. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde 28 maçta 11 galibiyeti bulunan Petkimspor, 7 galibiyetle sonuncu olup psikolojik olarak havlu atan rakibini yenerse Play-In oynama umutlarını artıracak. Petkim normal sezonu evinde haftaya Bursaspor'u ağırlayarak noktalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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