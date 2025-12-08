Haberler

Petkimspor'un Anadolu Efes zaferi

Petkimspor'un Anadolu Efes zaferi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, milli ara dönüşü Anadolu Efes'i 96-92 yenerek 4. galibiyetine ulaştı. Antrenör Özhan Çıvgın, galibiyetin önemli olduğunu ancak daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste 3 yenilginin ardından milli ara dönüşü deplasmanda dev rakibi Anadolu Efes'i 96-92 yenerek sükse yaptı. Anadolu Efes'i geçen sezonun ardından bu sezon da dış sahada mağlup etmeyi başaran Petkimspor, 4 galibiyete ulaşıp FIBA Europe Cup'ta çarşamba günü İtalya'da oynayacağı Dinamo Sassari maçı öncesi de moral tazeledi. Yabancıların skoru paylaştığı Aliağa ekibinde Whittaker, Utomi ve Franke 15'er, Efianayi, 14, Sajus 3 sayı üretti. 'Bizim için çok önemli bir galibiyetti' diyen antrenör Özhan Çıvgın, "Milli arayı iyi geçirdik, çok da iyi çalıştık. Bazı sıkıntılar yaşasak da maçın sonunu daha rahat oynayıp bitirebilirdik. Fakat kazanma ihtiyacımızdan kaynaklı biraz stres yaptık diyelim. Orada sıkıştık, daha rahat oynayabilirdik" ifadelerini kullandı.

Çıvgın, "Oyuncularımı kutluyorum. Bu bizim için gerçekten değerli bir galibiyet ama henüz hiçbir şey değil; sadece 1 maç kazandık. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olacaktır. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Saha içinde zaman zaman bir karmaşamız vardı. Top kayıpları, paylaşımların yapılamaması gibi. Doğru basketbolu oynamaya çalışıyorduk ama biraz daha herkes rolünü aldı, yapılması gereken işleri yerine getirdi. Müthiş bir efor ortaya koyduk. Özellikle ilk yarıda çok fazla hücum ribaundu verdik, maçın sonunda ise kazanma stresimiz vardı. Bundan sonrası inşallah bizim için daha kolay olur" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title