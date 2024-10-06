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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 mağlup ederek sezonun ilk maçında önemli bir galibiyet aldı. Maçın başında eşitlik sağlansa da Aliağa, özellikle ikinci yarıda üstün bir performans sergileyerek maçı kazanmayı başardı.

Salon: ENKA

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

Aliağa Petkimspor: Russell 9, Tyree 26, Wright 5, Williams 18, Troy Selim Şav 10, Van Beck 14, Murat Kuntker 9, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 4, Salinas 11, Yiğit Gökay Kaba, Kılıçarslan Şenkahya 2

Darüşşafaka Lassa : Moore 10, Melson, Gach 10, Tinkle 19, Ege Arar 4, Tarık Sezgün 2, Tolga Kay, Appleby 15, Enes Berkay Taşkıran 14, Ege Demir 6, Yiğit Onan 5 ???????

1. Periyot: 22-28

Devre: 53-40

3. Periyot: 87-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 yendi.

İlk 5 dakikası 14-13 Aliağa Petkimspor'un üstünlüğüyle geçilen müsabakada rakibine Moore, Yiğit ve Berkay'ın 3 sayılık basketleriyle karşılık veren Darüşşafaka Lassa, birinci periyodu 28-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda Williams'ın basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada 32-32 eşitliği sağladı. Üstünlüğü ele geçiren Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 13 sayı farkla 53-40 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ev sahibi ekip, son çeyreğe de 87-59 önde girdi.

Dördüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren ve karşılaşmadan 108-85 galip ayrılan Aliağa Petkimspor, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı.

Konuk ekipte müsabakanın başında sakatlanan Silas Melson maça devam edemedi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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