Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 mağlup ederek sezonun ilk maçında önemli bir galibiyet aldı. Maçın başında eşitlik sağlansa da Aliağa, özellikle ikinci yarıda üstün bir performans sergileyerek maçı kazanmayı başardı.
Salon: ENKA
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel
Aliağa Petkimspor: Russell 9, Tyree 26, Wright 5, Williams 18, Troy Selim Şav 10, Van Beck 14, Murat Kuntker 9, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 4, Salinas 11, Yiğit Gökay Kaba, Kılıçarslan Şenkahya 2
Darüşşafaka Lassa : Moore 10, Melson, Gach 10, Tinkle 19, Ege Arar 4, Tarık Sezgün 2, Tolga Kay, Appleby 15, Enes Berkay Taşkıran 14, Ege Demir 6, Yiğit Onan 5 ???????
1. Periyot: 22-28
Devre: 53-40
3. Periyot: 87-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 yendi.
İlk 5 dakikası 14-13 Aliağa Petkimspor'un üstünlüğüyle geçilen müsabakada rakibine Moore, Yiğit ve Berkay'ın 3 sayılık basketleriyle karşılık veren Darüşşafaka Lassa, birinci periyodu 28-22 önde bitirdi.
İkinci periyoda Williams'ın basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada 32-32 eşitliği sağladı. Üstünlüğü ele geçiren Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 13 sayı farkla 53-40 önde gitti.
Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ev sahibi ekip, son çeyreğe de 87-59 önde girdi.
Dördüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren ve karşılaşmadan 108-85 galip ayrılan Aliağa Petkimspor, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı.
Konuk ekipte müsabakanın başında sakatlanan Silas Melson maça devam edemedi.