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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 mağlup etti. İlk periyotu Darüşşafaka önde tamamlarken, Aliağa Petkimspor devreyi önde kapattı ve maçı kazanmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonun ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 mağlup etti.

Salon: ENKA

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

Aliağa Petkimspor: Russell 9, Tyree 26, Wright 5, Williams 18, Troy Selim Şav 10, Van Beck 14, Murat Kuntker 9, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 4, Salinas 11, Yiğit Gökay Kaba, Kılıçarslan Şenkahya 2

Başantrenör: Burak Gören

Darüşşafaka Lassa: Moore 10, Melson, Gach 10, Tinkle 19, Ege Arar 4, Tarık Sezgün 2, Tolga Kay, Appleby 15, Enes Berkay Taşkıran 14, Ege Demir 6, Yiğit Onan 5 ???????

Başantrenör: Joshua King

1. periyot: 22-28 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 53-40 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 87-59 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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