Aliağa Petkimspor'da Antrenör Burak Gören ile Yıl Ayrımı

Aliağa Petkimspor'da Antrenör Burak Gören ile Yıl Ayrımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baskettbol Süper Ligi'nde Bursaspor'a mağlup olan Aliağa Petkimspor'da antrenör Burak Gören'le yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Gören'in yerine Polonya'da yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak'ın adı geçiyor.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son hafta evinde Bursaspor'a mağlup olarak ayağına kadar gelen Play-In oynama fırsatını tepen Aliağa Petkimspor'da Antrenör Burak Gören'in yol ayrımında olduğu iddia edildi. İzmir ekibinde 4 sezondur görev yapıp takımı Süper Lig'de tutmayı başaran, geçen yıl Play-Off oynattığı Petkimspor'u bu yıl ilk kez Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan 49 yaşındaki Gören'le yeniden anlaşılmayacağı iddia ediliyor. Gören'in yerine Polonya'da Anwil Wloclawek takımında görev yaparak bu ülkede yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak'ın adı Aliağa Petkimspor'la anılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.