Aliağa Petkimspor, CSM CSU Oradea'yı Yenerek Liderlik Koltuğuna Oturdu

FIBA Europe Cup C Grubu'nda Aliağa Petkimspor evinde İzmir'e lider olarak gelen CSM CSU Oradea'yı 84-73 mağlup ederken rakibini zirveden indirip koltuğun yeni sahibi oldu. Avrupa'da bu sezon gruba iç sahada Corona Brasov galibiyetiyle başladıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK Larnaca deplasmanını kaybeden Petkim, evinde hata yapmadı.

Grupta ilk iki maçını kazanarak zirveye kurulan Romanya temsilcisi Oradea'yı 9'da 6 üçlük isabetiyle 24 sayı üreterek Franke öncülüğünde yenen Petkimspor evinde 2'de 2 yaptı. Grupta rakibini averajla sollayan Petkim liderlik koltuğuna kuruldu. Petkimspor grupta liderlik yolunda haftaya 5 Kasım'da Romanya'da 3'te 0 çeken sonuncu sıradaki Corona Brasov deplasmanına çıkacak. Petkimspor rakibini ilk maçta 85-74 yenmişti.