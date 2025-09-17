Aliağa Petkimspor, Cevat Soydaş Turnuvası'na Katılıyor

Haberler

Basketbol Süper Ligi ve FIBA EuropeCup'ta mücadele edecek Aliağa Petkimspor, 25'inci Cevat Soydaş Turnuvası'na katılmak üzere Bursa'ya gidiyor. İlk maçında Mersinspor ile karşılaşacak.

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA EuropeCup'ta mücadele edeceği yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor yarın Bursa'da geleneksel 25'inci Cevat Soydaş Turnuvası'na katılacak. İzmir ekibi Tofaş Spor Salonu'nda 18-20 Eylül tarihleri arasındaki organizasyondaki ilk maçında yarın saat 16.30'da Mersinspor'la karşılaşacak. Petkimspor turnuvada ikinci maçında ise cumartesi günü saat 16.00'da ev sahibi Tofaş önüne çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
