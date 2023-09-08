Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrum'u mağlup etti
Aliağa Petkimspor, hazırlık maçında Çağdaş Bodrum'u 71-69 mağlup etti. Khyri Thomas ve Mahir Ağva'nın performansıyla öne çıkan Aliağa, galibiyete ulaştı.
Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrum ile oynadığı hazırlık maçını 71-69 kazandı.
Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, hazırlık maçında Çağdaş Bodrum ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 41-34 önde tamamlayan Petkimspor, karşılaşmayı 71-69 kazandı. Aliağa adına Khyri Thomas 17 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Mahir Ağva 14 sayı, 4 ribaund üretti.
Çağdaş Bodrumspor'da ise Tirrel Warren 14 sayı, 1 ribaund, 2 asist, Amar Alibegovic 14 sayı, 9 ribaund ve 1 asist kaydetti. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor