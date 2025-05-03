Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Son Saniyelerde Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 28. haftada sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-82 mağlup etti. Maçın gidişatı oldukça heyecanlıydı; devre arasına 45-46 geride giren Aliağa, son periyotta kazanarak önemli bir galibiyet aldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil
Aliağa Petkimspor: Dotson 18, Van Beck 25, Russell 7, Williams 3, Troy Selim Şav 2, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 4, Echenique 18, Kılıçarslan Şenkahya 4
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Emircan Koşut 7, Bruinsma 4, Ata Kahraman, Yesukan Onar 3, Sajus 15, Arda Berk Kaya, Love 21
1. Periyot: 23-19
Devre: 45-46
3. Periyot: 64-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-82 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor