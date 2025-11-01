Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Aliağa Petkim Spor, Basketbol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

Aliağa Petkim Spor, Basketbol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi Büyükçekmece Basketbol ise henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı ve 5'te 0 çekerek 16. basamakta bulunuyor. Özhan Çıvgın ve öğrencileri, İstanbul deplasmanında oynanacak bu zorlu mücadelen iyi bir sonuç çıkararak iki maçlık galibiyet serisine imza atmayı hedefliyor.

Büyükçekmece Basketbol - Aliağa Petkim Spor karşılaşmasını Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR