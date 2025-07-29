Aliağa Petkimspor, Boran Güler'i Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, Boran Güler'i Transfer Etti
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Aliağa Petkimspor, Semt77 Yalovaspor'dan Boran Güler ile yeni sezon için anlaşma sağladı. 2001 doğumlu oyun kurucu, kariyerinde iLab Basketbol ve Türk Telekom gibi takımlarda da görev yapmıştı.

Aliağa Petkimspor, son olarak Semt77 Yalovaspor forması giyen Boran Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Semt77 Yalovaspor forması giyen Boran Güler ile anlaşma sağladı. 2001 doğumlu oyun kurucu, kariyerinde daha önce iLab Basketbol ve Türk Telekom gibi takımlarda da görev aldı.

Transferin ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Boran Güler, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bizimle" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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