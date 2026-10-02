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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Erokspor deplasmanında 2'de 2 arıyor

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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Erokspor deplasmanında 2'de 2 arıyor
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak mücadelede Petkimspor 2'de 2 yapmayı, Erokspor ise sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2. hafta mücadelesinde yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alper Altuğ Köselelerli, Ali Şakacı ve Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Sezona sahasında Denizli Basket'i 85-81 mağlup ederek başlayan Aliağa Petkimspor, deplasmanda da kazanarak ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk haftada Körfez Basket'e deplasmanda 88-79 yenilen Esenler Erokspor ise İzmir temsilcisi karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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