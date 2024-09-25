Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk Temsilcisi Oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonuna katılacak son dört takımın belirlendiği eleme turu, 17-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Antalya'daki Gloria Sports Arena'da gerçekleşti. Avrupa'dan toplam 24 takımın kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden Aliağa Petkimspor, adını Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran takımlardan biri oldu.

Organizasyon komitesinde Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), Türkiye Basketbol Federasyonu ve Smart Casual Event'in yer aldığı ve 17-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turnuvası, büyük heyecana sahne oldu. Aliağa Petkimspor, PAOK Mateco, Cholet Basket, Heroes den Bosch, Rilski Sportist, BC Nokia, Sabah BC, Norrköping Dolphins, Caledonia Gladiators, CSM CSU Oradea, Trepca, Keravnos BC, BC Kutaisi 2010, Patrioti Levice, MoraBanc Andorra, Windrose Giants Antwerp, Spartak Office Shoes, Juventus Utena, SL Benfica, Friburg Olympic, ERA Nymburk, Kalev/Cramo, Telekom Baskets Bonn, ve Dinamo BdS Sassari takımlarının karşı karşıya geldiği turnuvada Aliağa Petkimspor, kendi grubunda şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

Aliağa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Unicaja, Filou Oostende ve King Szczecin ile mücadele edecek.

1. grubun finalinde İsviçre ekibi Fribourg Olympic'i 91-85 yenen Portekiz temsilcisi SL Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. 2. grubun finalinde Estonya ekibi Kalev/Cramo'yu 80-66 yenen Çekya temsilcisi ERA Nymburk, Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kaldı. 4. grubun finalinde ise İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 78-71 mağlup eden Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Bu tarihi zaferle Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket'in doğrudan yer aldığı normal sezonda, Aliağa Petkimspor da Türkiye'yi bu organizasyonda temsil edecek dördüncü takımımız oldu. - İSTANBUL