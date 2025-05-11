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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören'den Galibiyet Sonrası Açıklama

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören'den Galibiyet Sonrası Açıklama
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Aliağa Petkimspor, Semt 77 Yalovaspor'u 87-78 mağlup ederek galip geldi. Başantrenör Burak Gören, galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini ve anneler günü dolayısıyla anneleri kutladığını belirtti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Semt 77 Yalovaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının elde ettiği galibiyetin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk olduğu Semt 77 Yalovasporu 87-78'lik skorla mağlup etti. Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, maçın ardından yaptığı açıklamada, galip gelmenin kendileri adına kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. Gören, "En değerli varlıklarımız olan annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Semt 77 Yalovaspor'u, lige kattığı renk ve bugün sahada gösterdiği mücadele için tebrik ediyorum. Kendi adımıza kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı ve teknik ekibimi maça olan konsantrasyonları ve verdikleri mücadele için tebrik ederim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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