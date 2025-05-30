Aliağa Petkimspor, Başantrenör Burak Gören ile Yollarını Ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da başantrenör Burak Gören ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üç sezondur kulübümüzde görev yapan, takımımıza Basketbol Süper Ligi'nde play-off ve Avrupa kupalarında son 16 heyecanı yaşatan başantrenörümüz Burak Gören'e bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.