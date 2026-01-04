Petkimspor'un yüzü kızardı

BASKETBOL Süper Ligi'nde güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 40 sayı farkla 100-60 yenilen Aliağa Petkimspor son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini aldı. Ligde 14 hafta sonunda 5 galibiyetle alt sıralara yaklaşan Petkimspor'da antrenör Özhan Çıvgın, oyuncularının performansını eleştirerek, "Oyunu hiç ama hiç hissederek oynamadık. Maçın başından itibaren oyunun içinde değildik. Üçüncü periyot oyunun kontrolünü tamamen kaybettik. Panik atışlar, düzensiz hücumlar sonucu kolay sayılar yedik. Bu kadar dirençsiz bir görüntü vermek çok üzücü, bu bizim gerçek kimliğimiz değil" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor