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Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji Maçı EuroCup Nedeniyle Ertelendi

Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji Maçı EuroCup Nedeniyle Ertelendi
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Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Aliağa Petkimspor ve Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşma, Bahçeşehir Koleji'nin EuroCup yarı final maçı nedeniyle ertelendi. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, maçın yeni tarihi daha sonra belirlenecek.

Aliağa Petkimspor ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanması planlanan müsabaka, Bahçeşehir Koleji'nin çarşamba günü Euro Cup yarı final maçına çıkacak olmasından dolayı ertelendi.

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın oynanması planlanan Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji müsabakası ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2 Nisan Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin EuroCup yarı final maçında karşılaşacağı Gran Canaria müsabakasından dolayı böyle bir karar aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili Aliağa Petkimspor'un resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise, "31 Mart 2025 Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji ile oynayacağımız maç ileri bir tarihe ertelenmiştir. Eurocup temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'ne Gran Canaria karşısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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