Haberler

Anadolu Efes: 60-85

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, yeni başantrenörü Orhun Ene yönetimindeki ilk maçında Anadolu Efes'e 60-85 mağlup oldu. İstanbul ekibi, karşılaşmanın başından itibaren üstün bir oyun sergiledi.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 4, Efianayi 7, Franke 13, Troy Şav 2, Sajus 10, Jaylon Brown 5, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 8, Yunus Sonsırma 2, Floyd 2

ANADOLU EFES: Loyd 26, Weiler-babb 6, Dessert 7, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 5, Beaubois 2, Şehmus Hazer 11, Smits 4, Dozier 9, Jones 1, Burak Can Yıldızlı 3, David Mutaf 4

1'İNCİ PERİYOT: 13-24

DEVRE: 28-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-69

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci hafta karşılaşmasında, Aliağa Petkimspor yeni çalıştırıcısı Orhun Ene yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Anadolu Efes'e farklı yenilmekten kurtulamadı: 60-85. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı konuk ekip baştan sona farklı önde götürerek kazanmayı başardı. Maçın ilk 10 dakikası 13-24, ilk devresi 28-49, üçüncü periyodu da 45-69 sonuçlandı. Larkin, Saben Lee, Cordinier ve Papagiannis'ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Anadolu Efes'te Loyd, 6'da 6 üçlük isabetiyle 26 sayıyla oynayıp karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 16 galibiyete ulaşırken, Petkimspor 7 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ile İran'a sunulan plan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti