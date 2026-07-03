Petkimspor'da son transfer Jarrod Uthoff

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli kulübü Aliağa Petkimspor, Dünya Şampiyonası Elemeleri için ABD Milli Takımı'na da seçilen Jarrod Uthoff ile anlaştı. 33 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet NBA'de daha önce Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Washington Wizards ile kısa süreli kontratlarla 16 maça çıktı. Japonya'da da oynayan Uthoff, geçen sezon İtalya'da Pallacanestro Trieste formasıyla ligde 7.8 sayı, 4.2 ribaund, 1.1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 11.1 sayı, 4.1 ribaund, 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı