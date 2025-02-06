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Aliağa Helvacı ve Özçamdibispor Berabere Kaldı

Aliağa Helvacı ve Özçamdibispor Berabere Kaldı
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İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'un 16. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı ile Özçamdibispor, 1-1 berabere kalarak puan paylaştı. Aliağa Helvacı, bu sonuçla 39 puanla liderliğini korudu.

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'un 16. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı ile Özçamdibispor arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Maç sonucuyla birlikte Aliağa Helvacı 39 puanla liderliğini korurken, Özçamdibispor ise 36 puanla 3. sırada kaldı.

Helvacı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Özçamdibispor, Rıdvan Şimşek'in attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Aliağa Helvacı Doğukan Can'ın attığı golle skoru 1-1'e geldi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 90+2. dakikada Özçamdibispor'dan Furkan Ateş, çift sarı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 1-1 beraberlikle sona erdi ve iki takım da birer puan aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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