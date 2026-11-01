Aliağa Helvacı Spor, İzmir Süper Amatör Ligi'nde Bergama Spor'u 1-0 yendi

Aliağa Helvacı Spor, İzmir Süper Amatör Ligi'nde Bergama Spor'u 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Süper Amatör Ligi A Grubu 2. haftasında Aliağa Helvacı Spor, Bergama Spor'u 1-0 yendi. Metin Deniz Opak'ın 71. dakikadaki golüyle gelen galibiyette iki takım da kırmızı kart gördü.
Aliağa FK, İzmir Süper Amatör Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bergama Spor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aliağa Helvacı
Hakemler: Zekeriya Kölsün, Taygun Doğru, Emre Buzak
Aliağa Helvacı Spor: Mert Balki, Muhammet Nadir Gül, Metin Deniz Olpak, Baran Kutay (Duran Gedikli dk. 69), Oğuz Yıldız, Yakup Sarı, Sami Göl, Ensar Batın Çatal (Mert Eren Kaya dk. 46), Ali Topal (Efe Ali Sarı dk. 46), Arda Bircan, Selimhan Yıldız
Bergama Spor: Eray Necip Süzan, Onur Şarlı, Enes Çınar, Emre Taşdemir, Hasancan Uzun, Hayrettin Ayrık, Mert Çakar, Yusuf Çataloluk (Erol Hakan Serpil dk. 75), Cihan Gün (Yiğit Irgas dk. 65), Mehmet Can Uysal, Ali Tetik (Yusuf Emir Semiz dk. 85)
Teknik Direktör : Adnan Genczeybek
Gol: Metin Deniz Opak (dk. 71) (Aliağa Helvacı Spor)
Kırmızı kart: Mehmet Can Uysal (Bergama Spor), Sami Göl (Aliağa Helvacı Spor)
Sarı kartlar: Ensar Batın Çatal, Yakup Sarı, Muhammet Nadir Gül, Metin Deniz Olpak, Sami Göl Galip Uca (Aliağa Helvacı Spor), Hayrettin Hayrık, Mehmet Can Uysal, Hasancan Uysal (Bergam Spor)