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Aliağa Helvacı Spor, Çamdibi Altınok'u 1-0 Mağlup Etti

Aliağa Helvacı Spor, Çamdibi Altınok'u 1-0 Mağlup Etti
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İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçında Aliağa Helvacı Spor, Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok'u 1-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Maçın tek golü 80. dakikada Emre Kekeç'ten geldi.

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup 13. hafta maçında Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok'u 1-0 mağlup etti.

Yusuf Tırpancı Futbol Sahasında oynan karşılaşmada iki takım da girdiği gol fırsatlarını değerlendirmeyince maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamladı. İkinci yarı hızlı başlayan konuk takım Aliağa Helvacı Spor 80. dakikada Emre Kekeç'in attığı golle 1-0 sahada galip ayrılan taraf oldu. Aldığı bu galibiyetle 32 puanla 2. sırada yer alan Aliağa Helvacı Spor, zirve yarışını sürdürürken, Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok ise 1 puanla ligin son sırasında kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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