Aliağa Futbol'un galibiyet serisi sona erdi

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un namağlup lideri Aliağa Futbol'un 7 haftalık galibiyet serisi dün iç sahada oynanan Malatya Arguvanspor maçıyla sona erdi. Düşme hattındaki rakibi karşısına mutlak favori olarak çıkan sarı-siyahlılar, 79'uncu dakikada Seçim Can'ın golüyle öne geçmesine rağmen 90'ıncı dakikada kalesinde gol görerek 1 puana razı oldu.

Ligde 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan lider Aliağa'nın en yakın takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor'la arasındaki puan farkı 7'den 5'e düştü. Hafta içinde kupada Altay'a elendikten sonra ligde ikinci kez puan kaybı yaşayan İzmir temsilcisi bu hafta deplasmanda düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak.