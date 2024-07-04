Aliağa Futbol, Muhammed Raşit Şahingöz ile anlaştı
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Aliağa Futbol, Karaköprü Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile anlaştı.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Aliağa Futbol, Karaköprü Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile anlaştı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-2025 sezonu çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz yıl Karaköprü Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz'ü kadrosuna kattı. Muhammed Raşit Şahingöz'e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi.
Beşiktaş altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu Bayrampaşa, Bergama Belediyespor, Halide Edip Adıvar SK, Arnavutköy Belediyespor, İçel İdmanyurdu ve son olarak Karaköprü Belediyespor'da top koşturdu.