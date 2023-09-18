Aliağa Futbol, Edirnespor'u yenerek galibiyetle tanıştı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk maçında evinde Kepezspor'la 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol, 2'nci haftada konuk olduğu Edirnespor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Teknik direktör Hakan Şapçı, "Edirne'ye kazanmak için geldik ve çok şükür kazanarak dönüyoruz. Buraya gelirken bir galibiyet serisi başlatma hedefimiz vardı ve bunun ilk adımını atmış olduk. Takımdan, yönetimden ve camiadan çok memnunuz. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte art arda galibiyetler alarak her geçen gün şampiyonluğa biraz daha yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor