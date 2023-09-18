Aliağa Futbol, Edirnespor'u yenerek galibiyetle tanıştı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Aliağa Futbol, Edirnespor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Teknik direktör Hakan Şapçı, takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk maçında evinde Kepezspor'la 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol, 2'nci haftada konuk olduğu Edirnespor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Teknik direktör Hakan Şapçı, "Edirne'ye kazanmak için geldik ve çok şükür kazanarak dönüyoruz. Buraya gelirken bir galibiyet serisi başlatma hedefimiz vardı ve bunun ilk adımını atmış olduk. Takımdan, yönetimden ve camiadan çok memnunuz. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte art arda galibiyetler alarak her geçen gün şampiyonluğa biraz daha yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.