Aliağa FK'ya şampiyon takviye

PLAY-Off'tan elendikten sonra yeni sezon öncesi, önce teknik direktörü Çağdaş Çavuş'la yola devam etme kararı alıp, sportif direktörlük için Erdem Özgenç'le anlaşma sağlayan 2'nci Lig temsilcisi Aliağa Futbol transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon yine iddialı bir kadroyla yola çıkmayı planlayan sarı-siyahlıların 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Batman Petrolspor'un orta sahası Kubilay Yavuz ve golcüsü Atabey Çiçek ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. İki oyuncunun en kısa sürede resmi imzaları atacağı kaydedildi. Geçen sezon Batman Petrolspor'da 11 maça çıkan 31 yaşındaki Kubilay 930 dakika oynayıp 3 gol katkısında bulundu. Batman ekibinde 36 maça çıkan 30 yaşındaki Atabey ise 20 gol atarak şampiyonlukta büyük rol oynadı.

