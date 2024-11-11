Aliağa Futbol, Çorluspor'u Yenerek Yenilmezliğini Sürdürdü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, Teknik Direktör Mesut Toros yönetiminde deplasmanda Çorluspor 1947'yi 2-0 yenerek yenilmezliğini sürdürdü. Bu sezon grupta 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplayan Aliağa, 3'üncü Lig'de Bursaspor ve Bursa Nilüferspor'la birlikte tüm 3'üncü Lig'in yenilmeyen 3 takımından biri oldu. Aliağa ekibi geçen sezon ligde normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu kaptırmış, Play-Off'tan 2'nci Lig hedefine ulaşamamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor