Aliağa Futbol, Çorluspor'u Yenerek Yenilmezliğini Sürdürdü
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, Teknik Direktör Mesut Toros yönetiminde deplasmanda Çorluspor 1947'yi 2-0 mağlup ederek bu sezonki yenilmezlik serisini devam ettirdi. Aliağa, grupta toplamda 18 puan toplayarak tüm 3'üncü Lig'de yenilmeyen takımlar arasına girdi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, Teknik Direktör Mesut Toros yönetiminde deplasmanda Çorluspor 1947'yi 2-0 yenerek yenilmezliğini sürdürdü. Bu sezon grupta 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplayan Aliağa, 3'üncü Lig'de Bursaspor ve Bursa Nilüferspor'la birlikte tüm 3'üncü Lig'in yenilmeyen 3 takımından biri oldu. Aliağa ekibi geçen sezon ligde normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu kaptırmış, Play-Off'tan 2'nci Lig hedefine ulaşamamıştı.