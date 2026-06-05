Haberler

Aliağa Futbol, Uğur Adem Gezer'i transfer etmeye hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İkinci Lig ekibi Aliağa Futbol, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif'in tecrübeli stoperi Uğur Adem Gezer'i transfer listesine ekledi. Kulüp ayrıca Atabey Çiçek, Kubilay Yavuz ve Mert Çapar transferlerinde de ilerleme kaydetti.

İKİNCİ Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa Futbol, adını Süper Lig'e yazdıran Amed Sportif takımının tecrübeli stoperi Uğur Adem Gezer'i listesine aldı. Batman Petrolspor'un golcüsü Atabey Çiçek ve orta saha Kubilay Yavuz'un resmi imzasını bekleyen, kanat oyuncusu Mert Çapar'ı da renklerine bağlayan sarı-siyahlıların Uğur Adem transferinde de önemli aşama katettiği ifade edildi. Son 3 sezonu Amed Sportif'te geçiren 31 yaşındaki futbolcu geçen sene Diyarbakır ekibinde 13 maça çıktı. Toplam 1170 dakika süre alan deneyimli stoper takımıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Uğur Adem Gezer, kariyerinde Eyüpspor, Enyespor, İstanbul Güngören, Orhangazispor, Sultanbeyli Belediyespor, Edirnespor, Kırklarelispor, Vanspor ve Amed Sportif'te görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım

Ne diyeceği merak konusuydu! Merih transferi için tek cümle etti
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, köşeye sıkışınca intihar etti
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama

Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor