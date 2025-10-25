Aliağa FK Zirve Yarışında İddialı: Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 Yendi
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak zirve yarışına katılan Aliağa FK, evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup etti ve puanını 22'ye çıkardı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Aliağa Futbol, evinde düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'nu yenerek çıkışını sürdürdü: 3-0. Maça hızlı başlayan Aliağa FK henüz maçın 5'inci dakikasında Malik'in golüyle öne geçti: 1-0. Mücadelede 23'üncü dakikada Harun, Aliağa FK'nın ikinci golünü attı: 2-0. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan sarı-siyahlılar 60'ncı dakikada Mertcan'ın golüyle farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maçı Aliağa FK kazandı. Bu skorun ardından Aliağa FK 22 puana yükselip zirve yarışında iddialı konuma geldi. Mersin temsilcisi ise 4 puanda kalarak düşme potasından çıkamadı.