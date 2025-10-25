Aliağa FK Zirve Yarışında İddialı: Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 Yendi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Aliağa Futbol, evinde düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'nu yenerek çıkışını sürdürdü: 3-0. Maça hızlı başlayan Aliağa FK henüz maçın 5'inci dakikasında Malik'in golüyle öne geçti: 1-0. Mücadelede 23'üncü dakikada Harun, Aliağa FK'nın ikinci golünü attı: 2-0. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan sarı-siyahlılar 60'ncı dakikada Mertcan'ın golüyle farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maçı Aliağa FK kazandı. Bu skorun ardından Aliağa FK 22 puana yükselip zirve yarışında iddialı konuma geldi. Mersin temsilcisi ise 4 puanda kalarak düşme potasından çıkamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor