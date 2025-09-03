Haberler

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegöl Kafkasspor'u Geçerek Turu Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Aliağa FK, sahasında oynadığı maçta İnegöl Kafkasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı. Maçın gollerini Mehmet Uysal ve Göktuğ Yılmaz kaydetti.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sabri Üstünel, Sefa Özcan

Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere, Oğuzhan Yıldırım, Ahmet İlhan Özek, Furkan Say, Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet, Mehmet Uysal

Teknik Direktör: Polat Çetin

İnegöl Kafkas: Emirhan Emir, Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Furkan Bacaklı, Hasan Bekil, Oğuzhan Yıldırım, Kürşat Babamoğlu, Berkay Caymaz, Onur Toroman, Mert Keklik

Teknik Direktör: Hasan Uğur Kardal

Goller: Mehmet Uysal (dk. 15) Aliağa FK, Göktuğ Yılmaz (dk. 45) (Aliağa FK), Yusuf Kaplan (dk. 90) İnegöl Kafkas - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
