Aliağa FK, Yeni Sezonu Kahramanmaraş İstiklalspor ile Açıyor

Aliağa FK, Yeni Sezonu Kahramanmaraş İstiklalspor ile Açıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen sezon namağlup şampiyon olan Aliağa FK, yeni sezonunu evinde Kahramanmaraş İstiklalspor ile oynayarak başlatacak. Maç Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

GEÇEN sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK sezonu evinde açacak. Transfer döneminde üst üste ikinci şampiyonluk için oldukça iddialı bir kadro kuran Aliağa FK yarın Kahramanmaraş İstiklalspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Burak Doğru yönetecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda ışıklandırma çalışmalarının yetişmemesi nedeniyle müsabaka gündüz oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması

"Abi" dedi, tacize uğradı! Genç oyuncudan sarsıcı ifşa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.