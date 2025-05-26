Aliağa FK, Yeni Sezon İçin Transferlere Hız Verdi

Aliağa FK, Yeni Sezon İçin Transferlere Hız Verdi
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TFF 2 Lig ekiplerinden Aliağa FK, güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarıyer'den Mertcan Açıkgöz ve Pazarspor'dan Göktuğ Yılmaz ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 2 Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Dış transferde Sarıyer'den sağ kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz ve Pazarspor'dan sol kanat oyuncusu Göktuğ Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol Kulübü, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Sarıyer ile şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yüreğiyle oynayan, mücadeleden yılmayan Mertcan Açıkgöz ile 2 yıllık sözleşmemizi imzaladık. Hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.

Kanat hattına yapılan bir diğer takviye ise Pazarspor'un 22 yaşındaki genç yeteneği Göktuğ Yılmaz oldu. Kulüp, bu transferi sosyal medya üzerinden "Genç yetenek Göktuğ Yılmaz ile 2 yıllık sözleşmemizi imzaladık. Hoş geldin" sözleriyle duyurdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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