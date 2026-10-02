Aliağa FK yarın saat 15.00'te deplasmanda Erbaaspor'a konuk olacak

Aliağa FK yarın saat 15.00'te deplasmanda Erbaaspor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, yarın saat 15.00'te Erbaa İlçe Stadı'nda Erbaaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Şanlıurfaspor'u 90+5'inci dakikada 2-1 yenen Aliağa FK 9 puanla 3'üncü sırada, Erbaaspor ise 7 puanla 6'ncı durumda.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Şanlıurfaspor'u 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 yenip zirve yarışına tekrar ortak olan Aliağa Futbol yarın deplasmanda Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak. Erbaa İlçe Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puan toplayan Aliağa FK grupta 3'üncü basamakta yer alırken, Ebraaspor 7 puanla 6'ncı durumda.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı