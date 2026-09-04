Aliağa FK transferde son gün iki takviye yaptı

2'NCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol transferin son gününde iki takviye yaptı.

Sarı-siyahlılar son olarak Belçika temsilcisi Standard Liege forması giyen forvet Emrehan Gedikli ile sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar 23 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu 1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Ayrıca Aliağa FK, 1'inci Lig ekibi Antalyaspor'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Berkay Topdemir'le de anlaşma sağladı. İzmir ekibi Berkay'ı 1 yılı opsiyonlu 3 seneliğine renklerine bağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı