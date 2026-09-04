Aliağa FK transferde son gün iki takviye yaptı
2'NCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol transferin son gününde iki takviye yaptı.
2'NCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol transferin son gününde iki takviye yaptı.
Sarı-siyahlılar son olarak Belçika temsilcisi Standard Liege forması giyen forvet Emrehan Gedikli ile sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar 23 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu 1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Ayrıca Aliağa FK, 1'inci Lig ekibi Antalyaspor'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Berkay Topdemir'le de anlaşma sağladı. İzmir ekibi Berkay'ı 1 yılı opsiyonlu 3 seneliğine renklerine bağladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı