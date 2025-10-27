Aliağa FK, Türkiye Kupası'nda Serikspor'u Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk sezonunda zirve yarışına ortak olan Aliağa Futbol Kulübü yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde 1'inci Lig ekibi Serikspor'u ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maç saat 13.30'da başlayacak. Maçı normal sürede veya gerekirse uzatmalar ile yine eşitlik halinde seri penaltılarda kazanan taraf kupada yoluna devam edecek. Liglerde 3 sezondur bileği evinde hiç bükülmeyen Aliağa ekibi kupada daha önceki turlarda İnegöl Kafkasspor ve Bornova 1877'yi elemişti. Türkiye Kupası'nda yine 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor da aynı saatte Tunceli Atatürk Stadı'nda Dersim Spor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor