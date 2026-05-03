Aliağa FK tur için Muş Spor deplasmanında

2'nci Lig Play-Off 1'inci Tur ilk maçında evinde Muş Spor'la berabere kalan Aliağa Futbol yarın rövanş maçında rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Muş Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Müsabakanın 90 dakikası sonucunda galip gelen taraf adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek. Aliağa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "İstediğimiz sonucu alabilmek adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız, takımıma inancım tam" dedi.

