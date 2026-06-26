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Aliağa FK'da Sportif Direktör Erdem Özgenç ile yollar ayrıldı

Aliağa FK'da Sportif Direktör Erdem Özgenç ile yollar ayrıldı
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TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK, kısa süre önce anlaştığı Sportif Direktör Erdem Özgenç ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Aliağa FK, geçtiğimiz aylarda anlaşmaya vardığı Sportif Direktör Erdem Özgenç ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdürürken, geçtiğimiz aylarda göreve getirilen Sportif Direktör Erdem Özgenç ile de karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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