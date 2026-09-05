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Aliağa FK, Sezona Arnavutköy Deplasmanıyla Başlıyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, yeni sezonun ilk haftasında yarın Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak. Teknik direktör Namet Ateş, yeni transferlerle iyi bir takım olduklarını belirterek, zorlu deplasmandan iyi sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda terleyecek. Sarı-siyahlılar yarın İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak. Bolluca Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Mikail Cihangir düdük çalacak. Transfer döneminde kadrosunu önemli oranda yenileyerek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran Aliağa FK'nın teknik patronu Namet Ateş, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yeni transferlerimizle birlikte iyi bir takım olduk. Sezonun ilk maçıları zorlu geçer, biz de zorlu bir deplasmanla başlayacağız. İyi bir sonuçla ayırlacağımıza inanıyorum" dedi. Aliağa FK, Beşiktaş'tan aldığı Adnan Karahisar'ı transferin son gününde sezon sonuna kadar Çorluspor 1947'ye, kaleci Miraçcan Yavuz'u da Mazıdağ Fosfatspor'a kiralık gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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