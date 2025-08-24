Aliağa FK Sezona Galibiyetle Başladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Aliağa FK ilk maçında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yendi. Aliağa FK, 15'inci dakikada Harun'un golüyle skoru 1-0'a getirdi. Konuk İstiklalspor 17'nci dakikada Kemal'in ayağından beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Harun, bu kez 45'inci dakikada sahne aldı ve Aliağa FK durumu 2-1 yaptı. İlk devreyi bu sonuçla galip tamamlayan Aliağa FK ikinci yarıda da avantajını koruyup ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor