Aliağa FK Sezona Galibiyetle Başladı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Aliağa FK, ilk maçında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı. Harun'un iki golüyle galibiyeti elde eden Aliağa, sezon başlangıcında umut verdi.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Aliağa FK ilk maçında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yendi. Aliağa FK, 15'inci dakikada Harun'un golüyle skoru 1-0'a getirdi. Konuk İstiklalspor 17'nci dakikada Kemal'in ayağından beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Harun, bu kez 45'inci dakikada sahne aldı ve Aliağa FK durumu 2-1 yaptı. İlk devreyi bu sonuçla galip tamamlayan Aliağa FK ikinci yarıda da avantajını koruyup ilk maçından 3 puanla ayrıldı.
