Aliağa FK, Saim Sarp Bodur'u Kiraladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, Manisa FK forması giyen 18 yaşındaki kaleci Saim Sarp Bodur'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Aliağa FK Kulüp Başkanı Turgay Mete katıldı. Anlaşmanın ardından sarı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Manisa FK'dan kaleci Saim Sarp Bodur'u sezon sonuna kadar kiraladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanımız Turgay Mete de yer aldı. Sarp'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı