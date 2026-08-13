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Aliağa FK, Saim Sarp Bodur'u Kiraladı

Aliağa FK, Saim Sarp Bodur'u Kiraladı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, Manisa FK'nın 18 yaşındaki kalecisi Saim Sarp Bodur'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine başkan Turgay Mete katıldı. Aliağa FK, genç kalecinin takıma katılımından memnuniyet duyduklarını ve başarılar dilediklerini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, Manisa FK forması giyen 18 yaşındaki kaleci Saim Sarp Bodur'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Aliağa FK Kulüp Başkanı Turgay Mete katıldı. Anlaşmanın ardından sarı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Manisa FK'dan kaleci Saim Sarp Bodur'u sezon sonuna kadar kiraladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanımız Turgay Mete de yer aldı. Sarp'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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