Aliağa FK'nın Yükselişi Devam Ediyor

Aliağa FK, Türkiye Kupası'nda 4. Tur'a yükselmenin yanı sıra, ligde topladığı 22 puanla 3. sırada yer alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Aliağa FK'nın yükselişi hız kesmeden sürüyor. Hem ligde hem de kupada başarılı sonuçlar alan İzmir temsilcisi, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şu ana kadar oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Aliağa FK, topladığı 22 puanla averajla üçüncü sırada yer alıyor. Lider Mardin 1969'un yalnızca 3 puan gerisinde bulunan sarı-siyahlılar, zirve yarışını yakından sürdürüyor.

Kupada ise 1. Tur'dan itibaren mücadele eden Aliağa FK, sırasıyla İnegöl Kafkas, Bornova 1877 ve Serik Spor'u eleyerek 4. Tur'a yükselmeyi başardı. Polat Çetin yönetimindeki İzmir ekibi, hem Türkiye Kupası'nda ilerleyişini sürdürmeyi hem de ligde şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşmayı amaçlıyor. - İZMİR