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Aliağa FK'da Namet Ateş dönemi

Aliağa FK'da Namet Ateş dönemi
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TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK, yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktörlük görevi için Namet Ateş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, teknik direktörlük görevi için Namet Ateş ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi yeniden yapılanma ve kadro planlama çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmir temsilcisi Aliağa FK, teknik direktörlük koltuğunu Namet Ateş'e emanet etti. Kulüp yönetiminden alınan bilgiye göre, deneyimli teknik adamla yeni sezon yapılanması kapsamında 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Altınordu'da uzun yıllar görev yapan Ateş, kırmızı-lacivertli ekipte A takım teknik direktörlüğü görevini de üstlenmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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