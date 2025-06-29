Aliağa FK, Kastamonuspor'dan Erhan Kartal'ı Transfer Etti

TRANSFER sezonun en hareketli takımlarından olarak çok iddialı bir kadro kuran 2'nci Lig Kırmızı Grup'un yeni temsilcisi Aliağa FK, Kastamonuspor'dan sağ bek Erhan Kartal'ı resmen renklerine bağlarken, son olarak Amed Sportif takımında görev yapan stoper Veli Çetin'le de prensipte anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kastamonuspor forması giyen sağ bek oyuncusu Erhan Kartal'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Erhan Kartal'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Futbola Denizlispor'da başlayan 32 yaşındaki Erhan, Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Samsunspor, Altay, Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü, Bucaspor 1928 ve Kastamonuspor'da forma giydi. Beşiktaş'tan yetişen 30 yaşındaki Veli Çetin ise Menemen FK, Göztepe, Samsunspor, Manisa FK ve Amed Sportif'te top koşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor