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Aliağa Futbol, Kaan Adar ile Yollarını Ayırdı

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2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol, altyapıdan yetişen sol bek Kaan Adar ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Geçen sezon 7 resmi maçta 197 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncuya teşekkür edildi.

2'NCİ Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Aliağa Futbol, sol bek Kaan Adar'la yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teşekkürler Kaan Adar. Alt yapımızdan yetişen Kaan Adar'la karşılıklı görüşmeler sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kaan Adar'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." Geçen sezon sarı-siyahlılarda 7 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 197 dakika süre almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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