Aliağa FK Gökhan Karadeniz'i bekliyor

Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'üncü sırada bulunan Aliağa Futbol Kulübü, deneyimli futbolcu Gökhan Karadeniz'i kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Gökhan'ın cevabı beklenirken, Batman Petrolspor'un da transferde devrede olduğu bildirildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreye 31 puanla 4'üncü sırada giren Aliağa Futbol Kulübü, ara transferde Gökhan Karadeniz'i kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli oyuncuyla görüşmeler gerçekleştiren sarı-siyahlı yönetim, Gökhan'ın cevabını beklemeye başladı. Gökhan için 2'nci Lig Beyaz Grup lideri Batman Petrolspor'un da devrede olduğu ifade edildi. Son olarak 1'inci Lig'de Serik Belediyespor formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maça çıkıp 233 dakika süre aldı. Gökhan kariyerinde, Hatayspor, Bursa Nilüfer, Aydınspor 1923, Altınordu, Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Samsunspor, Boluspor, Çorum FK ve Serik Belediyespor'da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
