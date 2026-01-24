Haberler

Aliağa Futbol: 1-3

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Aliağa Futbol, deplasmanda Fethiyespor'u 3-1 yenerek sıralamada önemli bir adım attı. Maçta Burak Süleyman'ın 2 golle ön plana çıktığı karşılaşmada, Aliağa FK toplamda 37 puana ulaştı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Aliağa Futbol deplasmanda Fethiyespor'u 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Aliağa FK, 25'inci dakikada Burak Süleyman'n golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı. Ev sahibi Fethiyespor dakikalar 57'yi gösterdiğinde Uğur Ayhan'ın golüyke tabelayı eşitledi: 1-1. Aliağa FK maçın 69'uncu dakikasında ilk golü atan Burak Süleyman'ın penaltısıyla bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 1-2. Aliağa FK, 90 artı 5'inci dakikada Tahir Babaoğlu'nun golüyle galibiyeti perçinledi: 1-3. Bu sonucun ardından Aliağa FK puanını 37'ye çıkarırken, Fethiyespor ise 18 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan forvete çifte operasyon! İşte o isimler

Forvete çifte operasyon! İşte o isimler
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Süper Lig devinden Thilo Kehrer hamlesi

Çuvalla para verdiler! Süper Lig devi transferde bombayı patlatıyor
Beşiktaş'tan forvete çifte operasyon! İşte o isimler

Forvete çifte operasyon! İşte o isimler
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala kötü haber: Karagümrük'e karşı yok
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu